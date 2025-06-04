В Самаре автобус протащил пассажирку по дороге

Во вторник, 3 июня, в Самаре пострадала пассажирка автобуса. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 17:31 58-летний водитель автобуса МАЗ ехал по ул. Партизанской в направлении ул. Промышленности. В районе дома № 173б он закрыл двери и поехал в тот момент, когда 68-летняя пассажирка еще не закончила выходить. Женщине зажало сумку и в результате автобус протащил ее по дороге.

Пострадавшую госпитализировали с травмами.