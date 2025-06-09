В Самаре любители спорта и ветераны СВО вышли на старт соревнований "Лазер-бег"

В самарском парке Гагарина состоялся этап всероссийских соревнований "Лазер-бег". Это соревнования по бегу и стрельбе из электронного пистолета среди любителей. Сочетание этих видов образует лазер-ран — одну из дисциплин современного пятиборья. Соревнования способствуют вовлечению населения в занятия физкультурой и спортом, что отвечает целям государственной программы "Развитие физической культуры и спорта".

Участниками состязаний стали юные спортсмены-пятиборцы и просто любители спорта от 5 до 67 лет — всего около 200 человек. Также впервые на старт лазер-бега сегодня вышли ветераны специальной военной операции — участники с поражением опорно-двигательного аппарата.

Организаторы мероприятия — Федерация современного пятиборья Самарской области и ГАУ СШОР № 5 при поддержке медицинского центра "Без барьеров".

"Акция "Лазер-бег" проходит ежегодно. Она направлена на то, чтобы развивать современное пятиборье в Самарской области и в стране в целом, привлекать к этому красивому и разностороннему виду спорта все большее количество людей. Мы впервые в стране проводим отдельный забег для участников СВО", — поделился директор ГАУ СШОР № 5 Самарской области Павел Ильин.

В церемонии награждения победителей и призеров "Лазер-бега" принял участие ветеран СВО, выпускник региональной программы "Школа героев" — продолжения президентской программы "Время героев", мастер спорта по греко-римской борьбе Ринат Калимуллин.

"Я сам занимался спортом: греко-римской борьбой, рукопашным боем, борьбой на поясах корэш. Для меня очень важно, что сегодня помимо спортсменов мы встречаем на старте участников специальной военной операции. Благодарю их за службу, за мужество, за вклад в безопасность нашей страны. В соревнованиях по лазер-бегу могут принимать участие все категории населения: и дети, и взрослые, и люди с инвалидностью, поэтому такие мероприятия очень важны для развития пятиборья. Они помогают вовлекать население в занятия спортом и побуждают вести здоровый образ жизни", — отметил Ринат.

В Самарской области уделяется большое внимание развитию детско-юношеского, массового, а также адаптивного спорта. С целью поддержки этих направлений по решению губернатора Вячеслава Федорищева министерством спорта разработана и введена в действие региональная программа "Мастер спорта".