Геннадий Котельников: "Именно люди всегда были и остаются главным богатством нашей страны"

Председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников поздравил жителей региона с Днем России.

"Уважаемые жители Самарской области! Искренне и сердечно поздравляю вас с Днем России! История нашего Отечества создавалась многими поколениями мужественных, справедливых людей. И сегодня сила России - в единстве ее народов, в достижениях ученых и производственников, в профессионализме тружеников самых разных отраслей, в мужестве и отваге военнослужащих, защищающих Отечество. Именно люди всегда были и остаются главным богатством нашей страны", - считает глава областного парламента.

Геннадий Котельников напомнил слова президента России Владимира Владимировича Путина: "Российская государственность переживала немало сложных, даже трагических периодов. Но всегда наш народ побеждал все трудности, преграды и невзгоды, созидал, умножал величие Отечества. Сегодня, в непростое для нашей страны время, нас вновь объединяют патриотизм и ответственность за судьбу Родины. Эти чувства близки и дороги каждому из нас".

Глава губдумы отметил, что Самарская область всегда ощущала и сегодня ощущает себя неотъемлемой частью нашей большой страны. Все жители нашего региона - разных поколений, разных верований и национальностей - добросовестно трудятся, вносят свой вклад в укрепление и процветание России.

"Мы гордимся нашими земляками, которые отважно сражаются в зоне СВО, работают на предприятиях промышленного комплекса, активно участвуют в волонтерском и добровольческом движении. Под руководством губернатора Самарской области Вячеслава Андреевича Федорищева в регионе реализуются национальные проекты, направленные на совершенствование всех сфер и отраслей жизни. Важно, что большое внимание уделяется патриотическому воспитанию, возрождению традиционных ценностей, - подчеркнул Геннадий Котельников. - От всей души желаю всем жителям нашего края крепкого здоровья и сил, энергии и оптимизма, успехов и достижений на благо России!"