На ПМЭФ обсудили будущее долгосрочных сбережений: Самарская область примет участие в новом проекте

На Петербургском международном экономическом форуме обсуждали необходимость создания комплекса условий и стимулов для формирования правильного отношения граждан, особенно молодежи, к вопросам долгосрочных сбережений и пенсионного обеспечения. Одним из способов заботы о финансовом будущем служит Программа долгосрочных сбережений (ПДС).
"За полтора года работы заключено уже более 5 млн договоров по ПДС. Это говорит о значительном интересе граждан и открывает новые горизонты для негосударственных пенсионных фондов (НПФ)", - сказал заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков.
Следующим шагом в развитии программы станет запуск детского ПДС - нового инструмента, который поможет семьям планировать будущее своих детей. Главная цель - помочь родителям обеспечить образование детей и сформировать для них минимальные накопления на будущее.
Для детей и их родителей на территории Самарской области в рамках реализации "Стратегии повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры до 2030 г." уже проведено более 1 тыс. региональных мероприятий, включая лекции и семинары, посвященные финансовой грамотности и ПДС. Просветительская информация ежедневно размещается на официальных площадках минфина Самарской области, регионального центра финансовой грамотности Самарской области, а также в муниципалитетах и общественных местах региона.
С 1 октября, наряду с другими субъектами, планируется участие Самарской области в пилотном проекте Минфина РФ по заключению договоров долгосрочных сбережений в МФЦ. Такое предложение связано с тем, что 23 мая 2025 г. принят федеральный закон №124-ФЗ, в соответствии с которым договор долгосрочных сбережений можно будет заключить в том числе в форме электронного документа с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг, в том числе и в МФЦ.
"Реализация возможности вступления в ПДС через МФЦ будет способствовать повышению уровня доверия граждан к программе, позволит сделать ее более прозрачной, понятной и доступной для населения. Участие жителей Самарской области в пилотном проекте - это отличная возможность сформировать долгосрочную пенсионную стратегию и улучшить уровень своего благосостояния!" - прокомментировал Алексей Жуков, руководитель управления государственного долга и финансовых рынков министерства финансов Самарской области.
Пилотный проект будет проходить в рамках информационно-разъяснительной работы и предусматривать организацию обучения и консультаций по программе долгосрочных сбережений для сотрудников МФЦ.
Делегация Самарской области во главе с губернатором Вячеславом Федорищевым продолжает участие в Петербургском международном экономическом форуме. За два дня работы делегация подписала десятки инвестиционных соглашений на сумму более 185 млрд рублей.
Последние комментарии
С одной стороны в Самаре очень мало оригинальных зданий, а с другой - сданием начали заниматься, когда оно почит разрушено и почти ничего не стоит и требует огромных денег для восстановления. Как идея, у нас есть филиал Третьяковки, но есть ещё Эрмитаж с бесконечным количеством экспонатов в запасниках. Идеально было бы сделать из здания филиал Эрмитажа, например. На Третьяковку деньги получили, почему бы и здесь государству не поучаствовать
Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻♂️
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
А новый губернатор не в курсе какой бардак творится с программой КРТ ? Особенно в Промышленном районе.
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.