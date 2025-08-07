В Самаре подросток на велосипеде попал под колеса Volkswagen Caddy

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В среду, 6 августа, в 12:42 в Советском районе Самары под колесами иномарки пострадал 16-летний подросток, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области