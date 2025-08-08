В Самаре пешеход попал под фуру

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В пятницу, 8 августа, в Самаре произошло ДТП. участием пешехода и фуры. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области