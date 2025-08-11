В Самаре из-за столкновения Changan и ВАЗ-2114 пострадали два человека

В Промышленном районе Самары в 1:50 столкнулись Changan и ВАЗ-2114, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

22-летний мужчина за рулем Changan двигался по ул. Ново-Вокзальной, со стороны ул. Свободы, в направлении ул. Ставропольской. В пути следования возле дома № 44 при повороте налево на "зеленый" сигнал светофора он столкнулся с автомобилем ВАЗ 2114 под управлением 18-летнего мужчины. Пассажирам иномарки — 32-летнему мужчине и 30-летней женщине — назначено амбулаторное лечение.