ДТП Происшествия

В Красноярском районе в страшной автокатастрофе погибла женщина, пострадали 7 человек

КРАСНЫЙ ЯР. 12 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
В понедельник, 11 августа, в 19:30 в Красноярском районе Самарской области в смертельной аварии разбилась женщина. Кроме того, сообщается о семи пострадавших, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области
Центр по делам ГО, ПБ и ЧС

По предварительной информации, 33-летняя женщина за рулем Suzuki двигалась по 372 км дороги "Казань-Буинск-Ульяновск-подъезд к г. Самара" в направлении села Старый Буян.

В пути следования, на перекрестке, она не уступила дорогу и столкнулась с Lada Priora под управлением 33-летнего водителя, который двигался по главной дороге. На месте ДТП погибла водитель Suzuki и семь человек получили травмы. Среди госпитализированных пострадавших - четверо несовершеннолетних.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Сотрудники продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего.

Последние комментарии

QAPI USTASI 18 января 2025 12:42 Под Сызранью погиб водитель Kia, столкнувшись с фурой

есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте

Анатолий Илларионов 24 сентября 2024 06:24 Два человека погибли в ДТП с автодомом и легковушкой под Самарой

Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.

Захар Безруков 31 августа 2024 09:15 На ул. Алма-Атинской "Газель" сбила 8-летнюю девочку

Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная

Olesya Kokora 04 июня 2024 15:56 Эксперты должны выяснить, мог ли кинолог ФСИН избежать наезда на уснувших людей

Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?

Pavlik Morozoff 06 января 2023 16:12 В Оренбургской области в ДТП погибли самарцы: мальчик-инвалид и его мама

В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!

