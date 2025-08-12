В Красноярском районе в страшной автокатастрофе погибла женщина, пострадали 7 человек

В понедельник, 11 августа, в 19:30 в Красноярском районе Самарской области в смертельной аварии разбилась женщина. Кроме того, сообщается о семи пострадавших, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
По предварительной информации, 33-летняя женщина за рулем Suzuki двигалась по 372 км дороги "Казань-Буинск-Ульяновск-подъезд к г. Самара" в направлении села Старый Буян.
В пути следования, на перекрестке, она не уступила дорогу и столкнулась с Lada Priora под управлением 33-летнего водителя, который двигался по главной дороге. На месте ДТП погибла водитель Suzuki и семь человек получили травмы. Среди госпитализированных пострадавших - четверо несовершеннолетних.
В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Сотрудники продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!