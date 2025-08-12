В Красноярском районе в страшной автокатастрофе погибла женщина, пострадали 7 человек

В понедельник, 11 августа, в 19:30 в Красноярском районе Самарской области в смертельной аварии разбилась женщина. Кроме того, сообщается о семи пострадавших, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Центр по делам ГО, ПБ и ЧС

По предварительной информации, 33-летняя женщина за рулем Suzuki двигалась по 372 км дороги "Казань-Буинск-Ульяновск-подъезд к г. Самара" в направлении села Старый Буян.

В пути следования, на перекрестке, она не уступила дорогу и столкнулась с Lada Priora под управлением 33-летнего водителя, который двигался по главной дороге. На месте ДТП погибла водитель Suzuki и семь человек получили травмы. Среди госпитализированных пострадавших - четверо несовершеннолетних.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Сотрудники продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего.