В Самаре 12-летний самокатчик сбил пожилую женщину

В понедельник, 11 августа, в 13:00 Железнодорожном районе Самары 12-летний мальчик на электросамокате Kugoo S3 сбил 60-летнюю женщину, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области