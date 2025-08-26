В Самаре в ДТП пострадал 8-летний ребенок

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В понедельник, 25 августа,в 16:19 в Промышленном районе Самары в ДТП пострадал 8-летний ребенок, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области