В Сызрани пожилой водитель врезался в дерево и попал в больницу

В понедельник, 25 августа, в 17:10 в Сызрани пострадал водитель Renault Logan, не успевший сбросить скорость и угодивший в ДТП, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области