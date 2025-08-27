В Самаре госпитализировали мотоциклиста и его пассажира после столкновения с авто

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во вторник, 26 августа, в 13:10 в Промышленном районе Самары столкнулись Ford и мотоцикл Triumph Triple, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области