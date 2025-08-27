Самарские врачи удлинили руку пациентки на 13 см

В Клиниках СамГМУ пациентке удлинили руку на 13 сантиметров. Об этом сообщает пресс-служба учреждения. Из-за сильного укорочения конечности девушка не могла выполнять даже простые бытовые действия. Кроме того, у нее был значительный косметический дефект.

В раннем детстве у девочки диагностировали острый гематогенный остеомиелит — гнойное воспаление кости, которое возникло из-за попадания бактерий по кровотоку из других очагов инфекции в организме. В результате кость в области верхней трети плеча начала разрушаться и затронула зону роста — хрящевой участок, где происходит образование новой костной ткани, благодаря чему кости удлиняются. Поэтому на фоне роста плечо у девочки не увеличивалось и разница между конечностями достигла 15 см.

"В сентябре 2024 года мы провели операцию. Удлинение верхней конечности на такую большую величину за одну операцию — смелое решение, мы понимали, что есть риски осложнений. Но девочка была настроена оптимистично и нам хотелось помочь. Проконсультировавшись с коллегами из других медучреждений, мы разработали тактику ведения пациента. Для удлинения на такую большую величину подходит метод Илизарова, при котором поэтапно выращивается своя собственная кость. Но ситуация осложнялась тем, что у девочки была угловая деформация плеча, поэтому нам нужно было единомоментно еще скорректировать эту деформацию. Первую часть мы выполнили в операционной, в процессе также установили аппарат внешней фиксации, а через двое суток после операции необходимо было скорректировать второй компонент. Это делается под местным обезболиванием, но все равно неприятно. Девочка на удивление стойко перенесла процедуру", — рассказал врач-травматолог-ортопед детского травматолого-ортопедического отделения Клиник СамГМУ Никита Лихолатов.

Как пояснил врач, обычно растяжение у детей в аппарате Илизарова проводится на 1 мм в сутки — костные фрагменты раздвигаются, между ними образуется мягкая костная мозоль, которая в дальнейшем перестраивается в кость. Но так как девочке было уже 17 лет, темп коррекции должен был быть ниже, чтобы не разорвать мягкий компонент. Поэтому с аппаратом она находилась достаточно длительное время, в течение которого могла ходить на учебу, заниматься всеми бытовыми делами.

Недавно аппарат сняли, теперь пациентка разрабатывает локтевой и плечевой суставы и продолжает наблюдаться у врачей. Специалистам удалось устранить косметический дефект и дать девушке возможность полноценно выполнять работу рукой.