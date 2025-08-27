Доступность и качество диагностики рака: в Похвистневскую больницу поставлен современный бронхоскоп

В Похвистневской больнице активно используется современный видеобронхоскоп, полученный в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь". Это второй бронхоскоп, поставленный в учреждение за последние годы. Благодаря этому значительно сократились сроки ожидания диагностических процедур для пациентов.

Видеобронхоскоп позволяет выявлять бронхо-легочную патологию, различные острые обструкции дыхательных путей, опухолевые образования, источники легочных кровотечений. Оборудование используется для обследования как амбулаторных, так и стационарных пациентов. Три врача-эндоскописта обеспечивают доступность исследований, включая экстренные случаи в ночное время.

"Особую важность видеобронхоскоп приобретает для диагностики онкологических заболеваний легких и средостения. При обнаружении подозрительных образований врачи берут биопсийный материал для гистологического исследования. За последние годы с помощью бронхоскопии в больнице выявлено 8 злокачественных новообразований", — отметил и. о. главного врача Похвистневской больницы Николай Микаскин.

Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из важных направлений национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению президента страны Владимира Путина. В этом году в медучреждения региона планируется поставка 812 единиц медтехники.