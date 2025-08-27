В Волжском районе погиб водитель перевернувшегося Nissan Maxima

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В среду, 27 августа, около 14:00 на подъезде к Новосемейкино 32-летний мужчина на Nissan Maxima съехал в кювет и перевернулся.

Фото: ГУ МВД по Самарской области