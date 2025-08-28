В Самаре "Газель" сбила велосипедиста

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В среду, 27 августа, в 17:30 в Куйбышевском районе Самары "Газель" сбила велосипедиста, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области