Водитель Nissan погиб на трассе М-5 под Тольятти

В четверг, 28 августа, в Ставропольском районе Самарской области произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области