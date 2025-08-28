На Обходе Тольятти отработали навыки спасения людей

В четверг, 28 августа, в Шигонском районе на 42 км автодороги Обход Тольятти прошли межведомственные учения по ликвидации последствий чрезвычайных происшествий в результате ДТП. Мероприятие проведено с целью достижения показателей федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Инфраструктура для жизни" по снижению смертности на дорогах.

На участке трассы было инсценировано столкновение по причине превышения скорости рейсового микроавтобуса с легковым автомобилем ВАЗ-2107, в результате которого пострадали пассажиры и водитель автомобиля. Движение по двум полосам Обхода Тольятти на момент учений было перекрыто, а весь транспорт направлен в объезд через придорожную зону отдыха.

В устранении последствий инсценированного ЧП приняли участие руководящий состав управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Самарской области, инспекторы ДПС МУ МВД России Сызранское, специалисты Самарского областного центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи, Главного управления МЧС России по Самарской области, Центра по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям, Минтранса Самарской области, а также ООО "Автобан — эксплуатация", обслуживающего дорогу.

Участники мероприятия организовали аварийно-спасательные работы и провели эвакуацию пострадавших, обеспечили организацию дорожного движения и охрану общественного порядка, выявили причины ДТП и ликвидировали последствия чрезвычайного происшествия, в том числе розлив ГСМ и его возгорание на проезжей части.

"Наша служба должна выехать на место ДТП сразу после получения сигнала от аварийного комиссара. Мы обязаны оградить место работ и помочь в эвакуации раненных, а затем устранить последствия происшествия", — говорит руководитель самарского отделения ООО "Автобан — эксплуатация" Олег Носков.

Как отметил заместитель начальника управления Госавтоинспекции главного управления министерства внутренних дел России по Самарской области Дмитрий Козлов, перед службами была поставлена задача по сокращению времени прибытия спасательных служб на место ДТП и оказания первой медицинской помощи пострадавшим.

"Цели достигнуты, все службы отработали оперативно", — подчеркнул он.