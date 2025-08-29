На ул. Мориса Тореза под колеса мотоцикла попал 16-летний подросток

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 28 августа, в Советском районе Самары под колесами мотоцикла Jilang пострадал подросток, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области