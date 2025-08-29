В Ставропольском районе госпитализировали женщину, которая на Kia Rio врезалась в дерево

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 28 августа, в Ставропольском районе в 12:50 в ДТП попала 37-летняя женщина, управлявшая автомобилем Kia Rio. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области