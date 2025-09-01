Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем знаний

В понедельник, 1 сентября, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев обратился к жителям по случаю Дня знаний.
"Сегодня в Самарской области и всей нашей стране отмечается День знаний - праздник, объединяющий студентов и школьников, преподавателей и наставников, всех, кто учится и учит. В современном мире высокий уровень образования - это мощный рычаг для развития экономики, обеспечения технологического суверенитета и обороноспособности России, что особенно важно в условиях проведения специальной военной операции и санкционного давления со стороны недружественных государств", - отметил глава региона.
Он подчеркнул, что Самарская область обладает значительным потенциалом, обеспечивающим высокие стандарты качества образования.
"В регионе по решению президента Владимира Путина реализуется национальный проект "Молодежь и дети", призванный создать дополнительные возможности для самореализации молодого поколения, помочь талантливым ребятам найти свое призвание. Мы последовательно выстраиваем единую систему непрерывного образования и профессиональной подготовки - от дошкольного образования до вузов и современных корпоративных центров переобучения на предприятиях. В пятилетней перспективе планируется значительно укрепить материально-техническую базу образовательной сферы - ввести до 20 новых школ, построить 10 детских садов, капитально отремонтировать 207 зданий образовательных учреждений. Помимо этого, будет создано еще пять образовательно-производственных центров и образовательных кластеров", - перечислил Вячеслав Федорищев.
Глава региона выразил уверенность, что вместе удастся сделать Самарский край одним из самых просвещенных, экономически успешных, комфортных для жизни регионов страны.
"Желаю вам, дорогие друзья, успехов в овладении знаниями, профессионального роста, стремления к новым вершинам, здоровья и благополучия!" - заключил губернатор.
Последние комментарии
Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻♂️
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка