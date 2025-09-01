Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем знаний

В понедельник, 1 сентября, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев обратился к жителям по случаю Дня знаний.

"Сегодня в Самарской области и всей нашей стране отмечается День знаний - праздник, объединяющий студентов и школьников, преподавателей и наставников, всех, кто учится и учит. В современном мире высокий уровень образования - это мощный рычаг для развития экономики, обеспечения технологического суверенитета и обороноспособности России, что особенно важно в условиях проведения специальной военной операции и санкционного давления со стороны недружественных государств", - отметил глава региона.

Он подчеркнул, что Самарская область обладает значительным потенциалом, обеспечивающим высокие стандарты качества образования.

"В регионе по решению президента Владимира Путина реализуется национальный проект "Молодежь и дети", призванный создать дополнительные возможности для самореализации молодого поколения, помочь талантливым ребятам найти свое призвание. Мы последовательно выстраиваем единую систему непрерывного образования и профессиональной подготовки - от дошкольного образования до вузов и современных корпоративных центров переобучения на предприятиях. В пятилетней перспективе планируется значительно укрепить материально-техническую базу образовательной сферы - ввести до 20 новых школ, построить 10 детских садов, капитально отремонтировать 207 зданий образовательных учреждений. Помимо этого, будет создано еще пять образовательно-производственных центров и образовательных кластеров", - перечислил Вячеслав Федорищев.

Глава региона выразил уверенность, что вместе удастся сделать Самарский край одним из самых просвещенных, экономически успешных, комфортных для жизни регионов страны.

"Желаю вам, дорогие друзья, успехов в овладении знаниями, профессионального роста, стремления к новым вершинам, здоровья и благополучия!" - заключил губернатор.