16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Семье мальчика, убитого футбольными воротами, выплатят 1 млн рублей В Самаре отменили автобусный маршрут до Волгаря В Самаре 30 августа пройдет всероссийская ярмарка В Самарской области завершился четвертый сезон "Университетских смен" на базе Университета сервиса Телебашня в Самаре поздравит школьников с началом нового учебного года

Общество

В Самаре отменили автобусный маршрут до Волгаря

САМАРА. 29 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 95
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Администрация Самары утвердила поправки в реестр муниципальных маршрутов. Из него исключили один автобусный маршрут — №80, который курсировал между железнодорожным вокзалом и микрорайоном Волгарь до остановки "Парк дружбы народов".

Фото: Александра Ламзина

Как поясняли в департаменте транспорта, причиной стало заявление от организации-перевозчика о прекращении действия свидетельства об осуществлении перевозок по данному автобусному маршруту.

"Дважды проводились открытые конкурсы. По окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки от перевозчиков", — объясняли чиновники.

Хотя маршрут и был муниципальным, но работал по нерегулируемому тарифу. Около года назад его предлагали сделать льготным и продлить до ул. Авроры. Но этого так и не произошло.

При этом жители Куйбышевского района регулярно жаловались на нехватку общественного транспорта. Чтобы решить проблему, власти запустили несколько новых автобусных маршрутов. 

Гид потребителя

Последние комментарии

Юрий Пестриков 04 июля 2025 06:46 Состоялся региональный отбор социальных инициатив, поданных на форум "Сильные идеи для нового времени"

... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.

jASEANAN_ Москалец 02 июля 2025 04:06 Больную рыбу, выловленную под Самарой, проверят на фибросаркому в Москве (видео)

02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно

MAX X 16 июня 2025 06:29 Упокоение огнем: нужен ли Самарской области крематорий

Всё просто. Сделайте АО и продайте акции жителям Самары, а жителям этого населённого пункта подарите. Всё. Не благодарите.

Галина Костюченко 13 мая 2025 10:44 Минстрой разрешил строить крематорий у Кривого Озера

Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!

Наталья Угарова 09 апреля 2025 15:50 Самарские газовики рассказали о новых тарифах за техобслуживание

Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????

Фото на сайте

Кадры на перспективу: показываем, как студенты создают проекты с ИИ

Кадры на перспективу: показываем, как студенты создают проекты с ИИ

Открылся Молодежный форум Приволжского федерального округа "иВолга"

Открылся Молодежный форум Приволжского федерального округа "иВолга"

Как отдыхают на самарской набережной

Как отдыхают на самарской набережной

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31