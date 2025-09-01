Три человека пострадали в ДТП с участием "скорой помощи" в Сызрани

В воскресенье, 31 августа, в Сызрани произошло ДТП с участием автомобиля "скорой помощи". Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
В 16:40 47-летний водитель "Газели" ехал по пер. Волжский в направлении Пристанского спуска. Поворачивая налево на перекрестке, он не убедился в безопасности маневра и столкнулся со встречным Kia Rio под управлением 37-летнего мужчины.
В аварии пострадали три человека, находившиеся в "скорой". 27-летний мужчина отказался от госпитализации, 21-летнюю женщину госпитализировали, 29-летней женщине назначено амбулаторное лечение.
