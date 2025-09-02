В Похвистневском районе водитель мопеда угодил в кювет

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В понедельник, 1 сентября, в Похвистневском районе 45-летний водитель мопеда Vortex без государственного регистрационного знака не справился с рулевым управлением и допустил съезд в кювет, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области