Рассказывает КонсультантПлюс: можно ли "уточненкой" изменить объект налогообложения при УСН?

Как предпринимателю правильно подавать декларацию, чтобы в конце года не возникло разночтений со стороны ФНС — нюансы налогового законодательства объясняют специалисты КонсультантПлюс.

Общество после своего создания направило в налоговую инспекцию уведомление о переходе на "упрощенку", выбрав объект налогообложения "доходы минус расходы". Затем, в конце года Общество снова подало уведомление о переходе на УСН, только теперь с объектом налогообложения "доходы". Инспекция исключила это уведомление из обработки, так как Общество уже являлось плательщиком УСН.

Исключение уведомления не помешало Обществу подать декларацию по УСН с объектом "доходы". Прокамералив ее, налоговики как таковых нарушений не увидели, но попросили пояснить, почему вдруг "доходы", а не "доходы минус расходы". Общество эту просьбу проигнорировало. "Океей", — сказала ИФНС, и поменяла Обществу объект "доходы минус расходы" на "доходы". Раз Общество так сильно хочет, то кто мы такие, чтобы отказывать.

Но тут Общество делает "финт ушами", видимо, все-таки осознав свои налоговые обязательства, и подает уточненку с применением объекта "доходы минус расходы". Налоговики и ее прокамералили, снова попросив пояснить, что это за метания в течение года с объектом налогообложения. На этот раз Общество соизволило ответить, мол, уведомление о переходе на УСН с объектом "доходы" подано ошибочно, не по нужной форме, так что считайте его недействительным, а мы с момента создания применяем УСН с объектом "доходы минус расходы". По результатам проверки этой декларации ИФНС оштрафовала Общество на 62 тыс. рублей и доначислила налог около 7,5 млн руб.

Общество с доначислениями не согласилось, попытавшись оспорить решение инспекции сначала в вышестоящем налоговом органе, а затем и в суде. По мнению налогоплательщика, ИФНС сначала уведомление не приняла, а потом приняла, но уже было не надо. Из-за этого у Общества увеличилась налоговая нагрузка, которая не соответствовала первоначально спланированной финансовой модели, основанной на применении объекта "доходы минус расходы". Как говорится, дорога ложка к обеду.

Суд проанализировал положение дел и указал, что формы уведомлений о переходе на УСН и об изменении объекта налогообложения имеют рекомендательный характер, так что можно подавать уведомления в произвольной форме. Лишь бы из содержания было понятно, чего хочет налогоплательщик. В данной ситуации Общество представило уведомление с изменением объекта, а следом сдало декларацию с этим измененным объектом. Это свидетельствует о намерении изменить объект налогообложения с начала очередного налогового периода. Если это была ошибка Общества, надо было сразу об этом сообщить налоговикам, а не игнорировать. Также суд отметил, что нельзя уточненной декларацией исправлять якобы ошибку в представленном уведомлении об изменении объекта. И вообще, Налоговый кодекс не содержит положений о возможности изменения объекта налогообложения в течение одного налогового периода, независимо от мотивов. Так что, представление первичной декларации с объектом "доходы", а затем уточненной — с объектом "доходы минус расходы" представляет собой изменение налоговой модели задним числом, а это недопустимо.

Предоставление налогоплательщику возможности свободно менять объект налогообложения в течение налогового периода ставит его в преимущественное положение по сравнению с другими налогоплательщиками и создает риски для системы налогового контроля. Ни ИФНС, ни суд не позволит такое "провернуть". Цена вопроса: 7,5 млн рублей.

При подготовке статьи использованы материалы СПС КонсультантПлюс и ООО "Инженеры Информации". Компания КонсалтикаПлюс — официальный дистрибьютор СПС КонсультантПлюс с 2001 года. Читайте другие полезные материалы на сайте consaltika.ru. Не ждите ошибок, консультируйтесь у профессионалов.