Авито Реклама упростила структуру аккаунтов для агентств в кабинете

3 сентября 2025 г. в кабинете Авито Рекламы появилась гибкая структура для работы рекламных агентств. Новая иерархия позволяет удобнее управлять кампаниями сразу нескольких клиентов, а также предоставлять им доступ к настройкам рекламы и статистике.
Новая структура в рекламном кабинете может включать один главный — родительский — аккаунт и возможность создавать несколько дочерних с опцией быстрого переключения между ними. Это упрощает управление, анализ и оптимизацию кампаний. С помощью гибкой иерархии сотрудники агентств могут быстрее оценивать, как работает реклама и насколько эффективно тратится бюджет.
Гибкая иерархия для агентств включает несколько сценариев использования. Например, рекламное агентство может зарегистрировать аккаунт только на себя, чтобы удобно управлять кампаниями разных рекламодателей в едином окне. Также агентство может зарегистрировать дочерний аккаунт как на свой бизнес, так и на компанию клиента. В последнем случае агентство может использовать реквизиты рекламодателя для оплаты кампаний. А при оформлении аккаунта на бизнес клиента или агентства предоставлять рекламодателю доступ к настройкам и аналитике.
Создать дочерний аккаунт можно в несколько кликов. Достаточно зайти во вкладку "Аккаунт" в рекламном кабинете, перейти в раздел "Связи" и нажать на кнопку "Добавить аккаунт". Затем необходимо выбрать тип договора: существующий или новый.
Дополнительно новый инструмент позволяет переводить денежные средства между аккаунтами — с родительского на дочерний и наоборот, но в рамках одного договора. Это удобно, когда у агентства много клиентов: каждому можно выделить отдельный бюджет из общего баланса.
Последние комментарии
Оч хочется реалиализации этого направления "авиации". Вижу - показанная архитектура изделия будет неустойчива при касании поплавками любой среды (занос, клевание). Зачем делать нечто новое в древнем планере с известными косяками сильно ограничивающими применение изделия при реализации. Т.е. зачем делать "нано" карету скорой помощи не способную разворачиваться на месте на любой поверхности? Зачем тиражировать известные инженерам старые проблемы, но в шкуре волка? Поэтому и рождается вышесказанное опасение об освоении. Ребята, студенты обратите внимание на новейшие идеи планера способные "уходить" с большой волны. Зачем тратиться на изделие для штиля?
Что-то никто не хочет комментировать((
Значит это один оператор - "офис-бе", и надо искать какую-то альтернативу.
... удивительное - всегда рядом. Не, не переплюнули ИННОВАТОРЫ ... СУДЬБУ каспийского МОНСТРА и не переплюнут, зная элементарную физику - денежки ОСВОЯТ или их устроит карьерный рост.
Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.