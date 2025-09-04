В Самаре в ДТП с тремя авто загорелась одна из машин

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В среду, 3 сентября, в Куйбышевском районе Самары произошло ДТП с тремя автомобилями. К сожалению, не обошлось без пострадавших, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области