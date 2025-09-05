Самарские предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности присоединяются к программе продвижения на внешних рынках

Девять предприятий АПК Самарской области получили добровольный сертификат "Сделано в России" в этом году. Среди них - производители кондитерских изделий, продуктов перемола, молочной и масложировой продукции. Сертификация проходит в рамках федерального проекта "Экспорт продукции агропромышленного комплекса" и помогает в продвижении товаров за рубежом.
Сертификат подтверждает надежность и качество российской продукции. При поддержке Российского экспортного центра он позволяет предприятиям повысить узнаваемость на внешних рынках и находить новых партнеров. Это способствует достижению стратегической цели, обозначенной президентом РФ Владимиром Путиным, - увеличить к 2030 г. экспорт продукции АПК не менее чем в полтора раза по сравнению с уровнем 2021 года.
"Получение сертификата "Сделано в России" стало для нас подтверждением верности пути - мы производим качественный и востребованный продукт, соответствующий высоким государственным и международным стандартам. Предприятие готово двигаться дальше - к созданию современных продуктов функционального питания и выходу на зарубежные рынки", - рассказал генеральный директор маслозавода "Пестравский" Николай Астафуров.
По итогам восьми месяцев текущего года объем экспорта сельскохозяйственной продукции Самарской области превысил 250 тыс. тонн. Поставки осуществляются в 48 стран, при этом около 80% отгрузок приходится на Турцию, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан, Индию, Китай, Беларусь и Иран.
"В условиях текущей экономической реальности нам особенно необходимо сосредоточиться на расширении возможностей для продажи и экспорта сельскохозяйственной продукции Самарской области, несмотря на внешние факторы и сложности. Важно обратить внимание на переработку, которая должна стать ключевым направлением для наших сельхозтоваропроизводителей. Необходимо активно работать с ними, показывать перспективы и возможности. Прошу вести эту работу в сотрудничестве с экономическими структурами, Корпорацией развития и сельхозтоваропроизводителями, помочь найти внутренние резервы и взаимодействовать с потенциальными партнерами для привлечения инвестиций. Это стратегический приоритет, который требует комплексного подхода и активных действий", - поставил задачу губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на заседании регионального правительства, посвященном реализации мероприятий Программы социально-экономического развития региона в сфере АПК.
Последние комментарии
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?
Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами