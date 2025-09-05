Самарские предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности присоединяются к программе продвижения на внешних рынках

Девять предприятий АПК Самарской области получили добровольный сертификат "Сделано в России" в этом году. Среди них - производители кондитерских изделий, продуктов перемола, молочной и масложировой продукции. Сертификация проходит в рамках федерального проекта "Экспорт продукции агропромышленного комплекса" и помогает в продвижении товаров за рубежом.

Сертификат подтверждает надежность и качество российской продукции. При поддержке Российского экспортного центра он позволяет предприятиям повысить узнаваемость на внешних рынках и находить новых партнеров. Это способствует достижению стратегической цели, обозначенной президентом РФ Владимиром Путиным, - увеличить к 2030 г. экспорт продукции АПК не менее чем в полтора раза по сравнению с уровнем 2021 года.

"Получение сертификата "Сделано в России" стало для нас подтверждением верности пути - мы производим качественный и востребованный продукт, соответствующий высоким государственным и международным стандартам. Предприятие готово двигаться дальше - к созданию современных продуктов функционального питания и выходу на зарубежные рынки", - рассказал генеральный директор маслозавода "Пестравский" Николай Астафуров.

По итогам восьми месяцев текущего года объем экспорта сельскохозяйственной продукции Самарской области превысил 250 тыс. тонн. Поставки осуществляются в 48 стран, при этом около 80% отгрузок приходится на Турцию, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан, Индию, Китай, Беларусь и Иран.

"В условиях текущей экономической реальности нам особенно необходимо сосредоточиться на расширении возможностей для продажи и экспорта сельскохозяйственной продукции Самарской области, несмотря на внешние факторы и сложности. Важно обратить внимание на переработку, которая должна стать ключевым направлением для наших сельхозтоваропроизводителей. Необходимо активно работать с ними, показывать перспективы и возможности. Прошу вести эту работу в сотрудничестве с экономическими структурами, Корпорацией развития и сельхозтоваропроизводителями, помочь найти внутренние резервы и взаимодействовать с потенциальными партнерами для привлечения инвестиций. Это стратегический приоритет, который требует комплексного подхода и активных действий", - поставил задачу губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на заседании регионального правительства, посвященном реализации мероприятий Программы социально-экономического развития региона в сфере АПК.