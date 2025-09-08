16+
Экономика и бизнес

Самарские БПЛА оценили представители Минобороны РФ и силовых структур Беларуси на слете "Дронница"

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД. 8 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Беспилотные летательные аппараты производства народного предприятия "Буревестник", созданного самарскими патриотами, стали одним из центральных объектов внимания на завершившемся ежегодном слете операторов беспилотных систем "Дронница". Разработки самарских инженеров заинтересовали представителей Министерства обороны страны, а также делегацию силовых структур Республики Беларусь.

Фото: "Волжская коммуна"

IV всероссийский слет операторов боевых беспилотных систем "Дронница 2025" прошел в Новгородской области и стал значимой площадкой для обмена опытом между операторами, производителями и разработчиками беспилотной техники. В рамках мероприятия были представлены новейшие технологии и инновационные решения в области БПЛА, проведены практические занятия для повышения квалификации специалистов.

Активное участие в работе слета приняла команда инженеров "Буревестника" из Самарской области, в составе которой ветеран СВО, выпускник программы "Школа героев" Матвей Мартемьянов. Они продемонстрировали собственные достижения и новаторские решения в сфере FPV-дронов, включая уникальную модульную систему связи.

"Мы привезли на съезд наши изделия, чтобы делиться разработками с другими производителями и увеличивать общие производственные мощности для нужд фронта. Наши дроны заинтересовали силовые ведомства республики Беларусь и в дальнейшем они планируют сотрудничать в области применения самарских БПЛА", — прокомментировал Матвей Мартемьянов.

С 2023 г. народное предприятие "Буревестник", созданное по инициативе самарских патриотов для помощи российским военным, изготовило и передало на фронт уже более 9000 беспилотников. Предприятие стало важным звеном в обеспечении армии современными беспилотными системами.
Частью команды с самого основания является ветеран СВО Матвей Мартемьянов, выпускник программы "Школа героев", реализуемой по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева в продолжение президентской — "Время героев".

