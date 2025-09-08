Самарские БПЛА оценили представители Минобороны РФ и силовых структур Беларуси на слете "Дронница"

Беспилотные летательные аппараты производства народного предприятия "Буревестник", созданного самарскими патриотами, стали одним из центральных объектов внимания на завершившемся ежегодном слете операторов беспилотных систем "Дронница". Разработки самарских инженеров заинтересовали представителей Министерства обороны страны, а также делегацию силовых структур Республики Беларусь.
IV всероссийский слет операторов боевых беспилотных систем "Дронница 2025" прошел в Новгородской области и стал значимой площадкой для обмена опытом между операторами, производителями и разработчиками беспилотной техники. В рамках мероприятия были представлены новейшие технологии и инновационные решения в области БПЛА, проведены практические занятия для повышения квалификации специалистов.
Активное участие в работе слета приняла команда инженеров "Буревестника" из Самарской области, в составе которой ветеран СВО, выпускник программы "Школа героев" Матвей Мартемьянов. Они продемонстрировали собственные достижения и новаторские решения в сфере FPV-дронов, включая уникальную модульную систему связи.
"Мы привезли на съезд наши изделия, чтобы делиться разработками с другими производителями и увеличивать общие производственные мощности для нужд фронта. Наши дроны заинтересовали силовые ведомства республики Беларусь и в дальнейшем они планируют сотрудничать в области применения самарских БПЛА", — прокомментировал Матвей Мартемьянов.
С 2023 г. народное предприятие "Буревестник", созданное по инициативе самарских патриотов для помощи российским военным, изготовило и передало на фронт уже более 9000 беспилотников. Предприятие стало важным звеном в обеспечении армии современными беспилотными системами.
Частью команды с самого основания является ветеран СВО Матвей Мартемьянов, выпускник программы "Школа героев", реализуемой по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева в продолжение президентской — "Время героев".
Последние комментарии
Оч хочется реалиализации этого направления "авиации". Вижу - показанная архитектура изделия будет неустойчива при касании поплавками любой среды (занос, клевание). Зачем делать нечто новое в древнем планере с известными косяками сильно ограничивающими применение изделия при реализации. Т.е. зачем делать "нано" карету скорой помощи не способную разворачиваться на месте на любой поверхности? Зачем тиражировать известные инженерам старые проблемы, но в шкуре волка? Поэтому и рождается вышесказанное опасение об освоении. Ребята, студенты обратите внимание на новейшие идеи планера способные "уходить" с большой волны. Зачем тратиться на изделие для штиля?
Что-то никто не хочет комментировать((
Значит это один оператор - "офис-бе", и надо искать какую-то альтернативу.
... удивительное - всегда рядом. Не, не переплюнули ИННОВАТОРЫ ... СУДЬБУ каспийского МОНСТРА и не переплюнут, зная элементарную физику - денежки ОСВОЯТ или их устроит карьерный рост.
Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.