Летом количество вариантов подработки в Самарской области для сборщиков мебели увеличилось более чем вдвое

Аналитики Авито Подработки подвели итоги лета и сравнили данные за июнь-август 2025 г. с аналогичным периодом 2024-го. В целом в Самарской области больше всего вариантов подработки увеличилось у сборщиков мебели (+123%).

Более чем в два раза чаще (+123%) на подработку искали сборщиков мебели - специалисты могли рассчитывать в среднем на 73198 руб./мес. При этом фактический доход зависит от количества заказов и их сложности.

Наибольшая позитивная динамика также зафиксирована среди работников кухни - этим летом варианты подработки для них открывались на 109% чаще по сравнению с прошлым периодом. Среднее предлагаемое вознаграждение составляло 2838 рублей за смену.

Также высокий спрос отмечался на водителей грузового транспорта - количество доступных предложений увеличилось на 76%. Исполнители в этой роли могли рассчитывать на вознаграждение в размере 52870 руб./мес. Важно понимать, что фактический доход водителей грузового транспорта зависит от количества смен, сложности маршрутов и типа транспорта, поэтому может варьироваться.

"Летом компании открывают больше смен, чтобы справляться с сезонной нагрузкой. Это отражается и на вознаграждениях. В среднем по России летом 2025-го исполнители могли рассчитывать на 87643 руб./мес за неполную занятость, что на 12% выше по сравнению с прошлым летом. Такой рост подтверждает привлекательность подработки как инструмента для получения дополнительного дохода, а для бизнеса - как эффективного способа оперативно привлекать временных исполнителей в пиковые периоды", - комментирует Сергей Яськин, директор сервиса "Авито Подработка"

Также аналитики Авито Подработки сравнили регионы страны по уровню вознаграждений за частичную занятость летом 2025-го. Лидером по итогам летнего сезона стал Владивосток - среднее вознаграждение здесь достигло 118 510 руб./мес. за неполную занятость.

Высокие показатели также зафиксированы в Московской области, где за частичную занятость среднее вознаграждение достигло 110924 руб./мес., и в Брянске - здесь исполнители, устраиваясь на подработку, могли рассчитывать в среднем на 107565 руб./мес. В число регионов-лидеров вошел и Красноярск со средним уровнем вознаграждений 106123 руб./мес., а также Ямало-Ненецкий автономный округ, где средний доход составлял 106120 руб./мес. за частичную занятость.