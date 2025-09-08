Летом количество вариантов подработки в Самарской области для сборщиков мебели увеличилось более чем вдвое

Аналитики Авито Подработки подвели итоги лета и сравнили данные за июнь-август 2025 г. с аналогичным периодом 2024-го. В целом в Самарской области больше всего вариантов подработки увеличилось у сборщиков мебели (+123%).
Более чем в два раза чаще (+123%) на подработку искали сборщиков мебели - специалисты могли рассчитывать в среднем на 73198 руб./мес. При этом фактический доход зависит от количества заказов и их сложности.
Наибольшая позитивная динамика также зафиксирована среди работников кухни - этим летом варианты подработки для них открывались на 109% чаще по сравнению с прошлым периодом. Среднее предлагаемое вознаграждение составляло 2838 рублей за смену.
Также высокий спрос отмечался на водителей грузового транспорта - количество доступных предложений увеличилось на 76%. Исполнители в этой роли могли рассчитывать на вознаграждение в размере 52870 руб./мес. Важно понимать, что фактический доход водителей грузового транспорта зависит от количества смен, сложности маршрутов и типа транспорта, поэтому может варьироваться.
"Летом компании открывают больше смен, чтобы справляться с сезонной нагрузкой. Это отражается и на вознаграждениях. В среднем по России летом 2025-го исполнители могли рассчитывать на 87643 руб./мес за неполную занятость, что на 12% выше по сравнению с прошлым летом. Такой рост подтверждает привлекательность подработки как инструмента для получения дополнительного дохода, а для бизнеса - как эффективного способа оперативно привлекать временных исполнителей в пиковые периоды", - комментирует Сергей Яськин, директор сервиса "Авито Подработка"
Также аналитики Авито Подработки сравнили регионы страны по уровню вознаграждений за частичную занятость летом 2025-го. Лидером по итогам летнего сезона стал Владивосток - среднее вознаграждение здесь достигло 118 510 руб./мес. за неполную занятость.
Высокие показатели также зафиксированы в Московской области, где за частичную занятость среднее вознаграждение достигло 110924 руб./мес., и в Брянске - здесь исполнители, устраиваясь на подработку, могли рассчитывать в среднем на 107565 руб./мес. В число регионов-лидеров вошел и Красноярск со средним уровнем вознаграждений 106123 руб./мес., а также Ямало-Ненецкий автономный округ, где средний доход составлял 106120 руб./мес. за частичную занятость.
Оч хочется реалиализации этого направления "авиации". Вижу - показанная архитектура изделия будет неустойчива при касании поплавками любой среды (занос, клевание). Зачем делать нечто новое в древнем планере с известными косяками сильно ограничивающими применение изделия при реализации. Т.е. зачем делать "нано" карету скорой помощи не способную разворачиваться на месте на любой поверхности? Зачем тиражировать известные инженерам старые проблемы, но в шкуре волка? Поэтому и рождается вышесказанное опасение об освоении. Ребята, студенты обратите внимание на новейшие идеи планера способные "уходить" с большой волны. Зачем тратиться на изделие для штиля?
Что-то никто не хочет комментировать((
Значит это один оператор - "офис-бе", и надо искать какую-то альтернативу.
... удивительное - всегда рядом. Не, не переплюнули ИННОВАТОРЫ ... СУДЬБУ каспийского МОНСТРА и не переплюнут, зная элементарную физику - денежки ОСВОЯТ или их устроит карьерный рост.
Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.