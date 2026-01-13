Полицейские ищут одного из лидеров "Неверовской ОПГ" Портнова

Сотрудники ГУ МВД по Самарской области объявили в федеральный розыск уроженца Тольятти Портнова Виталия Федоровича 1970 года рождения. Как говорят в полиции, он скрылся от органов следстия.

В ГУ МВД уточнили, что в отношении Портнова возбудили уголовные дела по ч. 2 ст. 105 (убийство), ч. 2 ст. 210 (организация преступного сообщества), ч. 2 ст. 209 (бандитизм), ч. 2 ст. 162 (разбой).

"Приметы разыскиваемого: мужчина, на вид 50-55 лет, рост 175-180 см., плотного телосложения, стрижка налысо. Полицейские обращаются ко всем, кто имеет сведения о местонахождении разыскиваемого, с просьбой сообщить в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8 (8482)93-40-38, 93-40-89 (93-42-24), 8(8482) 93-40-05 либо 112", - рассказали в региональном главке.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В блогах уже появилась информация, что Портнов, по слухам, некоторое время назад мог поселиться в США. Кроме того, ему приписывают инвестирование в один из ресторанов у пл. им. Куйбышева в Самаре.



Напомним, ОПС "Неверовские" связывали с незаконной деятельностью на АвтоВАЗе в 1990-е, наркоторговлей и игорным бизнесом. Основал группу Сергей Неверов. Члены преступного сообщества были замешаны и в убийствах. Так, одну из подгрупп ОПГ судили за убийство собственника ГК "ЭкоВоз" Александра Душкова. Мужчину похитили утром 7 сентября 2012 г. возле детского дома, куда он приезжал по делам благотворительности. Судили в связи с этим Сергея Стенькина, Романа Зинина и Евгения Егорова. Им назначили наказание от пяти до 16 лет лишения свободы.

Кроме того, в апреле 2021 г. суд закончил рассмотрение уголовного дела еще одной предполагаемой подгруппы "Неверовских": Вадима Жесткова, Романа Гореславца, Руслана Гафарова и Алексея Стоволосова. Их обвинили в вымогательстве, разбое, поджогах, убийстве и покушении. Среди прочего в обвинительном заключении числился эпизод, когда члены группы вымогали 23 млн руб. у женщины, угрожая заразить ее сына ВИЧ-инфекцией. Матери даже демонстрировали шприц с некой жидкостью. Подсудимым назначили от 10 до 20 лет лишения свободы.

Еще одной подгруппой "Неверовских" считали группу Канищева. По версии силовиков, члены группы могли в 2010-2011 гг. вымогать крупную сумму у Кяримова в Красноярском районе. А в мае 2011 г. требовали деньги за "общее покровительство" у главы консалтингового агентства Натальи Гасановой. Они получили от 15 до 17 лет лишения свободы. Сам Сергей Неверов, предположительно, мог скрыться на Украине.