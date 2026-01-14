Полицейские анализируют конфликт в самарском кафе

Сотрудники полиции в Самаре начали проверку по сообщению о странном общении в одном из самарских кафе. Видеозапись происшествия появилась в Интернете.

"Предположительно, администратор заведения напала на подчиненную и таскала ее за волосы. Сейчас пострадавшей якобы угрожают, если она обратится в полицию", - написал один из пользователей Сети.

В полиции сообщили, что отреагировали на запись. "В ходе ежедневного мониторинга Интернета и СМИ сотрудники ГУ МВД России по Самарской области выявили публикацию с видеозаписью, на которой зафиксирован конфликт, предположительно, между работниками одного из увеселительных заведений Октябрьского района областного центра. Сотрудники самарской полиции проводят проверку для установления обстоятельств произошедшего", - рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.

В полиции отметили, что о происшествии можно сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 112.