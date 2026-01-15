16+
Культура

Творческие диалоги Самары и Снежного: юные таланты из ДНР приехали для обмена опытом

САМАРА. 15 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 156
С 14 по 17 января Самара принимает делегацию одаренных детей из города-побратима Снежное (Донецкая Народная Республика) в рамках проекта "Творческие диалоги одаренных детей в сфере искусства городов-побратимов "Самара - Снежное".

Фото: министерство культуры Самарской области

В составе - талантливые хореографы, художники и юные музыканты Детской школы искусств города Снежное и их наставники.

Программа "Творческих диалогов" насыщена событиями: состоятся мастер-классы, встречи и лекции. Ребята и преподаватели смогут наладить дружеские связи, поделиться опытом успешного участия в творческих конкурсах и планами на будущее, обсудить перспективы развития сферы культуры и искусств.

"Я уверена, что эти дни пройдут в атмосфере творчества, взаимопонимания и дружбы. Надеюсь, что такой обмен опытом и талантами послужит началом новых совместных проектов и идей, которые будут способствовать развитию искусства в наших городах. Мы будем рады видеть ребят из Снежного на наших конкурсах и фестивалях. В этом году традиционно пройдут музыкальная академия под патронажем народного артиста СССР Юрия Башмета, международный конкурс молодых музыкантов имени Дмитрия Кабалевского, всероссийский конкурс по изобразительному искусству "Жигулевская палитра". А впереди у ребят интересная программа в Самаре, хочу пожелать им ярких впечатлений, возможности провести эти дни интересно и с пользой, найти друзей и единомышленников", - прокомментировала врио министра культуры Самарской области Ирина Евгеньевна Калягина.

15 января состоялась творческая встреча в Детской центральной музыкальной школе - это одно из старейших учебных заведений России.

"Детская центральная музыкальная школа - это школа высшей категории, где бережно сохраняются традиции и воспитываются новые поколения талантов. Мы рады, что именно здесь начинается творческий диалог городов-побратимов Самары и Снежного", - отметила директор школы Ирина Зигмундовна Кузнецова. Для гостей прозвучал концерт в исполнении учащихся музыкальной школы.

Впереди ребят ждут мастер-классы, экскурсии и посещение ведущих театров и музеев Самары. В программе - открытое интерактивное занятие в Театре для детей и молодежи "Мастерская" и экскурсия в Детской картинной галерее. Также запланирована творческая встреча в Самарском хореографическом училище и экскурсия по закулисью Самарского театра юного зрителя "Самарт". Гости посетят филиал Государственной Третьяковской галереи, Исторический парк "Россия - моя история", Самарский художественный музей, посмотрят спектакль "Три маски короля" в Самарском академическом театре оперы и балета имени Д.Д.Шостаковича.

Напомним, визит делегации одаренных детей и их наставников из Снежного пройдет в рамках подписанного соглашения между губернатором Самарской области и главой администрации г. Снежное, на основе принципов договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и ДНР в Самарской области.

