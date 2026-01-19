16+
Общество

В 2025 г. из Самарской области выдворили 800 мигрантов

САМАРА. 19 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В 2025 году судебные приставы ГУФССП России по Самарской области препроводили до пункта пропуска через государственную границу 794 иностранца, нарушивших законодательство Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по региону.

Фото: ГУФССП России по Самарской области

Домой отправили иностранцев, которые по истечению 90 суток были обязаны покинуть страну, но самостоятельно этого не сделали, а продолжили находиться и работать на территории Самарской области незаконно. Вернуться домой им помогли судебные приставы.

С начала 2026 года на родину отправили уже 14 человек. Для них, также как для 794 иностранцев, покинувших Россию в 2025 году, на ближайшие пять лет въезд на территорию России будет закрыт.

