Пятеро незаконно работавших мигрантов пытались скрыться от самарских полицейских

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре полицейские провели очередной рейд по мигрантам, в этот раз в Промышленном районе. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области