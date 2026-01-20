15 команд из Самарской области выступают на Международном фестивале КВН

С 15 по 28 января в Сочи проходит Международный фестиваль команд КВН "КиВиН-2026". Фестиваль открывает новый сезон игры и служит ключевой площадкой для отбора команд в лиги Международного союза КВН. Поездка самарской делегации проходит в рамках реализации нацпроекта "Молодежь и дети", инициированного президентом РФ.

В этом году фестиваль проходит в рамках 65-го, юбилейного сезона КВН и объединяет команды всей страны и стран ближнего зарубежья. По данным организаторов, в 2026 г. на фестивале выступят 615 команд.

Самарскую область представляют 15 команд - участников лиг Движения "Самарский КВН", представляющих различные организации региона, и включает как опытные коллективы, так и дебютантов.

Кроме того, в фестивале участвуют 10 команд из других городов, которые весь год совершенствовались в юморе вместе с редакторским и административным штабом Центральной лиги "Самара".

Фестиваль состоит из двух туров, по итогам которых редакторы Международного союза КВН распределяют участников по главным лигам МС КВН, отмечают перспективные коллективы повышенным рейтингом. Кроме конкурсной части, на фестивале проходит образовательная и развлекательная программа, где юмористы прокачивают свои навыки в разных направлениях.