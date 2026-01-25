В Тольятти разыскивают 11-летнего мальчика

Полиция разыскивает без вести пропавшего 11-летнего мальчика, который 25 января ушел из дома, расположенного в Автозаводском районе, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
На розыск несовершеннолетнего незамедлительно после обращения родителей ориентированы все подразделения отдела полиции: участковые уполномоченные полиции, сотрудники уголовного розыска, инспекторы по делам несовершеннолетних и госавтоинспекторы.
Ориентировка с приметами подростка направлена в службы и подразделения самарской полиции, организации правоохранительной направленности и волонтерам.
Приметы разыскиваемого: на вид 11-13 лет, рост 167 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза серо-голубые.
Особая примета: на лбу посередине две родинки, штаны черного цвета, ботинки черного цвета.
Всем, кому что-либо известно о местонахождении ребенка, просьба сообщить в ДЧ ОП по Автозаводскому району У МВД России по Тольятти по телефонам 93-45-27, 93-45-45 или по телефону дежурного офицера пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области 8(999)701-02-33.
