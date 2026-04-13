Более 2 млн рублей отдал мошенникам 70-летний тольяттинец

В полицию Тольятти обратился 70-летний местный житель, ставший жертвой мошенников. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Накануне мужчине позвонил неизвестный, представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что преступники получили доступ к его персональным данным и пытаются снять сбережения. Чтобы обезопасить деньги, неизвестный убедил мужчину отдать средства курьеру, якобы тот поможет перевести деньги на "безопасный счет". Потерпевший поверил аферисту и отдал мошенникам более 2 млн рублей, после чего преступники перестали выходить на связь. Потерпевший понял, что стал жертвой аферистов, и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.