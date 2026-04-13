Навигацию из Самары до села Ширяева запустят с 17 апреля

В понедельник, 13 апреля, на оперативном совещании в областном правительстве губернатор Вячеслав Федорищев рассмотрел обращения граждан, поступившие через мессенджер МАКС и по другим каналам связи.

Многодетная мама из Сызрани обратила внимание главы региона на то, что в четырехэтажном здании центральной городской больницы из двух лифтов работает с перебоями только один, тяжелобольным пациентам приходится передвигаться на процедуры с кислородными масками и баллонами пешком.

Министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов доложил о принятии мер по решению вопроса. 30 марта работоспособность одного лифта была восстановлена. Все необходимое оборудование для устранения неисправности второго лифта поставлено, к 15 апреля его планируется ввести в эксплуатацию. "Оба лифта в полном объеме будут работать, договор на техническое сопровождение обоих лифтов тоже имеется", - сообщил министр.

"Мы хотим повлиять на то, как работает система. У нас за последние несколько лет действительно существенно нарастили объем средств на капитальный ремонт учреждений", - отметил губернатор и поручил министру в течение месяца провести работу с главными врачами, проанализировать приоритеты. "Не нужно оставлять учреждения в таком состоянии - надо устранять неисправности даже с учетом особенностей бюджетного цикла этого года", - добавил он.

Многочисленные обращения поступили от граждан с просьбой открыть переправу из Самары до села Ширяева раньше в связи с устойчивыми благоприятными погодными условиями.

Министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Артур Абдрашитов пояснил, что речные перевозки и навигация обычно начинаются в период с конца апреля - начала мая.

В этом году речные перевозки из Самары в Ширяево стартуют с 17 апреля. Рейсы будут ходить не только до Ширяева, но и до Зольного. Из Тольятти в Ширяево навигацию планируется запустить с 1 мая - с учетом фактора работы шлюзов Жигулевского гидроузла.

Вячеслав Федорищев обратил внимание руководителя ведомства в целом на водный вид транспорта: "Хорошо, что вы учли ошибки прошлого периода, но сам факт начала переправы формален - мы должны повышать качество. Прошу в течение месяца подготовить предложения по расширению наших возможностей, это касается не только необходимых переправ, но и туризма". Доклад руководителя регионального минтранспорта о вводимых изменениях запланирован через месяц.

Еще один вопрос главе региона направили самарцы - жители шести многоквартирных домов на ул. Мориса Тореза, Партизанской, Тухачевского, обеспокоенные планами постройки 22-этажного жилого комплекса "во дворах, среди хрущевок, без парковок, без нормального благоустройства". Это и есть точечная застройка, считают граждане: "Для этих целей у нас снова изымают землю - и не в первый раз. В 2013 году у нас уже забрали половину придомовой земли, как позже выяснилось, незаконно".

Вячеслав Федорищев заслушал комментарии профильных министров по ситуации. По словам врио министра строительства Самарской области Александра Фомина, в рамках развития данного участка планируется строительство дома переменной этажности, полностью обеспеченного парковочными местами, спортивной инфраструктурой за счет застройщика, а также с обязательствами застройщика в части льготных квартир для льготных категорий граждан. Министр градостроительной политики Самарской области Андрей Грачев, в свою очередь, сообщил об отказе этому проекту в согласовании архитектурно-градостроительного облика, обратив внимание на неполную документацию.

"Мы внесли в правила землепользования и застройки в августе 2025 года пункт о необходимости разработки проекта планировки территории - как раз тот документ, который позволяет учитывать социальные объекты", - доложил он о выполнении поручения губернатора, добавив, что разрешительные документы компанией получены ранее указанного срока.

Вячеслав Федорищев подчеркнул: точечная застройка, не учитывающая интересы жителей, исключена. По словам главы региона, рассогласованность действий ведомств одного блока - сигнал о неэффективности работы.

Губернатор поручил Александру Фетисову, который с 17 апреля переходит из областного правительства на новое направление работы, возглавить соответствующую комиссию для анализа сложившейся ситуации. "Мы не можем допустить, чтобы сейчас в уже нагроможденном ландшафте Самары появились такие объекты. Кроме того, видно, что нормативы не дошли до адресатов-застройщиков. Эту линию надо проводить более строго, не допускать того, чтобы пытались через людей, через общественные обсуждения "продавливать" такого рода объекты. Не для того здесь есть исполнительная власть, которая должна обеспечивать людям и в этом направлении комфорт и безопасность".

Администрации губернатора поручено в течение двух недель провести проверку данного случая во взаимодействии с прокуратурой Самарской области.