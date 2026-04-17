В Октябрьске пожарные через минуту потушили загоревшийся в движении автомобиль

В пятницу, 17 апреля, в Октябрьске загорелся автомобиль, сообщает пресс-служба управления МЧС по Самарской области.
Установлено, что в 15:48 загорелся автомобиль Hyundai Solaris, находившийся в движении.
Пожарные прибыли на место через минуту. Для тушения был задействован ГПС-600 (генератор пены средней кратности)
В результате происшествия пострадавших нет. На месте также работали сотрудники Госавтоинспекции.
Последние комментарии
