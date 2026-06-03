Суд завершил банкротство сына экс-губернатора Самарской области без списания долгов

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа 28 мая 2026 г. завершил процедуру реализации имущества сына экс-губернатора Самарской области Константина Титова и бывшего бенефициара банка "Солидарность" Алексея Титова. Однако суд отказался освобождать его от дальнейшего исполнения обязательств перед кредиторами. Иными словами, долги экс-банкиру не простили.
По данным Федресурса, Алексей Титов остался должен 338,7 млн руб. банку "Солидарность", 51,6 млн — Сергею Ракитину, 85,6 млн — Денису Елизарову, 54,2 млн — Александру Барановскому, 384,2 млн — ООО "КБ "Эргобанк", 23,3 млн — ООО "МФЦ капитал.
Напомним, банкротство Алексея Титова стартовало в марте 2018 года по заявлениям самого банка "Солидарность" и экс-депутата Самарской губернской думы Сергея Ракитина. С февраля 2019 года в отношении него была введена процедура реализации имущества. По имеющимся данным, общий объем требований кредиторов к Титову превышал 1,5 млрд рублей.
Незадолго до завершения процедуры в деле неожиданно появился новый претендент на место в реестре кредиторов — ООО "ПанИнтер", потребовавший включить задолженность на 387,3 млн рублей. Компания, аффилированная с Титовым и владеющая 15-процентным пакетом акций АО "Авиакор — авиационный завод", в свое время заложила этот пакет в обеспечение кредитов Титова перед "Эргобанком" и рассчитывала на регрессное требование к должнику. Суд в удовлетворении этого заявления отказал.
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Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Там сероводородом с КНПЗ, с толевого волокуша, с гокса на шоссейной канализацией --- вонища, плюс 24/7 загруженное шоссе с вонючим, неконтролируемыми развалюхами выбросы СО с машин....вонища , при бездействии департамента экологии и гаи
Там сероводородом воняет у амбара с КНПЗ и с Лопатинской станции, а также с ГОКС-хранилища на шоссейной...а когда северный ветер _' дышите глубже с толевого завода тошнотворной химозой.... Вонь там!! Администрация региона НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ ПО ЭКОЛОГИИ, СЕРОВОДОРОДОМ ТРАВЯТ, ПЕРВОЕ МЕСТО ПО ЭТОМУ ПО РОССИИ ЗАНЯЛИ ЗА 2025 ГОД ЛИДЕРЫ РОССИИ ПО ВЫБРОСАМ...говорит о чем то, в первую очередь о работе заботе администрации о гражданах...
Если для компании и в лизинг, то я бы взял ET.