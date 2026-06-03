Суд завершил банкротство сына экс-губернатора Самарской области без списания долгов

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа 28 мая 2026 г. завершил процедуру реализации имущества сына экс-губернатора Самарской области Константина Титова и бывшего бенефициара банка "Солидарность" Алексея Титова. Однако суд отказался освобождать его от дальнейшего исполнения обязательств перед кредиторами. Иными словами, долги экс-банкиру не простили.

По данным Федресурса, Алексей Титов остался должен 338,7 млн руб. банку "Солидарность", 51,6 млн — Сергею Ракитину, 85,6 млн — Денису Елизарову, 54,2 млн — Александру Барановскому, 384,2 млн — ООО "КБ "Эргобанк", 23,3 млн — ООО "МФЦ капитал.

Напомним, банкротство Алексея Титова стартовало в марте 2018 года по заявлениям самого банка "Солидарность" и экс-депутата Самарской губернской думы Сергея Ракитина. С февраля 2019 года в отношении него была введена процедура реализации имущества. По имеющимся данным, общий объем требований кредиторов к Титову превышал 1,5 млрд рублей.

Незадолго до завершения процедуры в деле неожиданно появился новый претендент на место в реестре кредиторов — ООО "ПанИнтер", потребовавший включить задолженность на 387,3 млн рублей. Компания, аффилированная с Титовым и владеющая 15-процентным пакетом акций АО "Авиакор — авиационный завод", в свое время заложила этот пакет в обеспечение кредитов Титова перед "Эргобанком" и рассчитывала на регрессное требование к должнику. Суд в удовлетворении этого заявления отказал.