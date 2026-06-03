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Россияне увеличили сберегательно-инвестиционную активность, а доля "фаталистов" без накоплений резко снизилась за год

САМАРА. 3 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ПСБ подвел итоги новой волны исследования Индекса сберегательно-инвестиционной активности россиян (ИСИАР), проводимого банком совместно с НИФИ Минфина России и Аналитическим центром НАФИ: итоги замера показали, что в России сформировалась новая, более зрелая модель финансового поведения населения. Результаты исследования Вера Подгузова, старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ, представила 3 июня на площадке XXIX Петербургского международного экономического форума.

Исследование демонстрирует положительную динамику финансового поведения россиян. Ключевые тренды:

  • Общий индекс сберегательно-инвестиционной активности достиг 55 пунктов (+2,5 пункта за год) — основным драйвером стала финансовая грамотность и изменение финансовых привычек (соответствующий субиндекс вырос более чем на 17 пунктов).
  • У россиян сформировалась более зрелая и рациональная модель финансового поведения: доля людей, делающих сбережения, выросла за год с 42% до 48%, при этом средства все чаще размещаются в организованных финансовых инструментах — банковских вкладах, счетах и инвестиционных инструментах.
  • За последний год изменилась структура хранения накоплений: доля граждан, держащих деньги на банковских вкладах, увеличилась с 25% до 30%, на текущих счетах — с 8% до 16%. При этом доля тех, кто предпочитает хранить сбережения наличными дома, сократилась с 18% до 16%.
  • Резко снизилась доля "фаталистов" (людей без накоплений, не видящих смысла их формировать) — сразу на 11 процентных пунктов за год, до 24%. Часть бывших "фаталистов" начала делать сбережения. Это серьезное изменение, указывающее на то, что культура финансового планирования постепенно становится более массовой.
  • Существенно увеличилась доля россиян с высоким уровнем сберегательно-инвестиционной активности — с 21% до 28% за год.
  • Инвестиции все еще остаются редкой практикой: лишь 8% опрошенных используют инвестиционные инструменты (против 5% годом ранее).
  • Укрепилось доверие к банковской системе: с 70% в 2023 году, когда была проведена первая волна исследования, почти до 80% в текущем году.
  • Выявлены существенные различия в финансовом поведении между разными возрастными, гендерными и территориальными группами населения. Молодое поколение (18-34 года) демонстрирует наиболее высокий уровень сберегательно-инвестиционной активности, сочетая оптимистичный взгляд на будущее рынка с высокой финансовой грамотностью и низким уровнем барьеров. В то же время люди старше 60 лет чаще сомневаются в надежности рынка и менее охотно осваивают новые финансовые инструменты. Мужчины опережают женщин по общему индексу (56,4 против 53,9), инвестиционной и сберегательной грамотности, доверию к финансовым институтам. Городские жители превосходят сельских по всем субиндексам, что связано с более высокой цифровой грамотностью и доступностью финансовых услуг.
  • У населения сохраняется сдержанный настрой относительно перспектив развития рынка: соответствующий субиндекс снизился на 5,2 пункта, что указывает на отсутствие у россиян ожиданий позитивных изменений в инвестиционной среде.

В рамках нынешней волны исследования отдельно изучалось отношение россиян к двум важным направлениям цифровой трансформации финансовой сферы — цифровому рублю и искусственному интеллекту. Главные выводы: осведомленность россиян о цифровом рубле можно охарактеризовать как "широкий охват при низкой глубине". 68% что-то слышали о цифровой форме национальной валюты, но плохо разбираются. Глубокое понимание свойственно лишь 6%. Это свидетельствует о необходимости просветительской работы с населением на текущем этапе внедрения цифрового рубля.

Среди россиян, имеющих опыт использования ИИ-сервисов, доминирует позитивная оценка: 36% считают, что ИИ помогает принять финансовое решение, 17% — что усложняет. Однако почти треть населения (30%) вообще не сталкивалась с такими сервисами, а ещё 17% затруднились ответить о своем отношении к использованию ИИ в финансовой сфере. Отношение к информации от искусственного интеллекта настороженное: 43% не будут доверять, 32% — готовы доверять, 25% — не определились.

"Результаты исследования показывают устойчивый рост сберегательной и инвестиционной грамотности — финансовое поведение россиян становится более осознанным и ответственным. Рост вовлеченности в сбережения и инвестиции происходит постепенно, но носит устойчивый, массовый характер и уже вышел за рамки отдельных социальных групп. Это свидетельствует о переходе общества от модели простого хранения денег к модели осознанного управления капиталом. Однако для дальнейшего прогресса необходимо не только продолжать информирование граждан, но также проводить системное обучение и демонстрировать практическую пользу новых финансовых инструментов. Важным вызовом является повышение осведомленности и доверия населения к цифровому рублю и сервисам на базе искусственного интеллекта. Необходимы целенаправленные просветительские кампании, которые помогут гражданам разобраться в особенностях этих технологий и безопасно ими пользоваться. Это важнейшая задача на ближайшие годы для участников финансового рынка, государственных институций и экспертного сообщества", — прокомментировала Вера Подгузова.

"При этом важно помнить о безопасности и о том, что ИИ не заменит живого общения между людьми. Те же технологии могут использоваться мошенниками. Поэтому мы уделяем большое внимание цифровой финансовой грамотности, учим людей распознавать риски и пользоваться только проверенными сервисами. Наша задача — сделать так, чтобы ИИ работал на человека, а не против него. И здесь ключевая роль принадлежит просвещению и сотрудничеству государства, бизнеса и образовательных институтов. Еще один риск — цифровое неравенство. Умные помощники доступны не всем. Пожилые люди, жители сёл, люди без современных смартфонов могут остаться за бортом. А они как раз наиболее уязвимы для мошенников. Если мы не будем сопровождать внедрение ИИ живым финансовым просвещением — встречами с людьми, лекциями, консультациями волонтёров, простыми инструкциями — технологический разрыв только усилится. ИИ — это мощный ускоритель, но не замена человеческому общению. Мы должны использовать его силу для организации персонализированного просвещения и одновременно помогать людям защищаться от новых технологических угроз", — отметил Глеб Покатович, врио директора НИФИ Минфина России.

Индекс ИСИАР был запущен в 2023 году как инструмент мониторинга изменений в финансовом поведении населения. Он позволяет оценить не только фактическую вовлеченность россиян в сбережения и инвестиции, но и готовность долгосрочно участвовать в этом рынке. Индекс включает четыре компонента: сберегательно-инвестиционную грамотность и поведение, доверие к финансовым институтам, наличие или отсутствие инфраструктурных и психологических барьеров для инвестирования, а также ожидания относительно будущего развития инвестиционной среды.

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