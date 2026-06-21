В Самаре ВАЗ протаранил KIA, пострадали три ребенка

В субботу, 20 июня, в Самаре в ДТП с двумя легковушками пострадали три ребенка, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В 18:00 36-летний мужчина, управляя автомобилем ВАЗ-21113, двигался по Ракитовскому шоссе со стороны Московского шоссе в направлении проспекта Карла Маркса. В какой-то момент водитель врезался в ехавший впереди автомобиль KIA Rio.

Пострадали находившиеся в иномарке девочки 13-ти и 3 лет, а также 5-летний мальчик. Им было назначено амбулаторное лечение.