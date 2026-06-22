За незаконный оборот боеприпасов задержан житель Самарской области

В мае в Отрадном сотрудники ГАИ задержали пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. При досмотре у мужчины нашли 11 патронов.
Задержанным оказался 50‑летний житель Исаклинского района, ранее судимый за кражу и причинение тяжкого вреда здоровью.
Во время оформления протокола поведение мужчины вызвало подозрения, и полицейские провели личный досмотр. В присутствии понятых он добровольно выдал 11 предметов, похожих на патроны. Мужчина пояснил, что нашел их в дачном массиве и решил оставить себе.
Экспертиза подтвердила, что изъятые предметы настоящие патроны для малокалиберного спортивного и охотничьего оружия.
Возбуждено уголовное дело за незаконный оборот боеприпасов. Подозреваемому избрана подписка о невыезде. Также ему назначен штраф 500 руб. за нарушение ПДД.
Правоохранители напоминают: если человек добровольно сдает оружие или боеприпасы, он освобождается от уголовной ответственности.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Кошмар :-( В каком мире мы теперь живем... А наши правоохранители быстро реагируют только на определенный вид инцидентов. Здоровья мужчине и пусть справедливость восторжествует!
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...