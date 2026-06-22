За незаконный оборот боеприпасов задержан житель Самарской области

В мае в Отрадном сотрудники ГАИ задержали пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. При досмотре у мужчины нашли 11 патронов.

Задержанным оказался 50‑летний житель Исаклинского района, ранее судимый за кражу и причинение тяжкого вреда здоровью.

Во время оформления протокола поведение мужчины вызвало подозрения, и полицейские провели личный досмотр. В присутствии понятых он добровольно выдал 11 предметов, похожих на патроны. Мужчина пояснил, что нашел их в дачном массиве и решил оставить себе.

Экспертиза подтвердила, что изъятые предметы настоящие патроны для малокалиберного спортивного и охотничьего оружия.

Возбуждено уголовное дело за незаконный оборот боеприпасов. Подозреваемому избрана подписка о невыезде. Также ему назначен штраф 500 руб. за нарушение ПДД.

Правоохранители напоминают: если человек добровольно сдает оружие или боеприпасы, он освобождается от уголовной ответственности.