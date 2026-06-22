Конфискованный за пьянство автомобиль отправили на СВО

Житель Самарской области лишился автомобиля "Nissan X‑Trail" за повторное нетрезвое вождение, рассказали в пресс-службе ГУФССП России по Самарской области.

Инцидент произошел после того, как сотрудники Госавтоинспекции остановили мужчину за рулем в нетрезвом виде. Выяснилось, что ранее он уже привлекался к административной ответственности за отказ от прохождения медосвидетельствования.

С учетом рецидива суд принял решение о конфискации транспортного средства и обращении его в доход государства, а судебные приставы Октябрьска передали ее в воинскую часть. Теперь японский кроссовер отправится в зону СВО.