Конфискованный за пьянство автомобиль отправили на СВО

Житель Самарской области лишился автомобиля "Nissan X‑Trail" за повторное нетрезвое вождение, рассказали в пресс-службе ГУФССП России по Самарской области.
Инцидент произошел после того, как сотрудники Госавтоинспекции остановили мужчину за рулем в нетрезвом виде. Выяснилось, что ранее он уже привлекался к административной ответственности за отказ от прохождения медосвидетельствования.
С учетом рецидива суд принял решение о конфискации транспортного средства и обращении его в доход государства, а судебные приставы Октябрьска передали ее в воинскую часть. Теперь японский кроссовер отправится в зону СВО.
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Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Кошмар :-( В каком мире мы теперь живем... А наши правоохранители быстро реагируют только на определенный вид инцидентов. Здоровья мужчине и пусть справедливость восторжествует!
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...