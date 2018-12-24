16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
СПЧ при президенте выступил в защиту профессора Трещевой В 2018 г. в регионе открылось восемь детских садов и две новые школы До 2025 г. в Самарской области построят не менее 25 новых образовательных объектов Промышленная симфония: культурный месседж в индустриальном формате В губернии подведены итоги конкурса "Наставник в системе образования Самарской области-2018"

Образование Общество

Новые школы планируется построить в Сызрани и Новосемейкине

САМАРА. 24 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Читали: 582
Версия для печати

В ближайшие годы новые школы могут появиться в Сызрани и Новосемейкино, сообщил министр образования и науки Виктор Акопьян в интервью "Самарскому обозрению".

"В 2019 году мы планируем завершить строительство двух школ - в поселке Стройкерамика и в жилом районе Южный Город. В планах - еще по две школы в Самаре (на территории ЗиМа и в Крутых Ключах) и в Автозаводском районе Тольятти. В ближайшей перспективе - также Сызрань и школа в с. Новосемейкино Красноярского района", - рассказал министр.

Он уточнил, что главным распределителем бюджетных средств в этом вопросе является министерство строительства.

Также Виктор Акопьян добавил, что сейчас прорабатывается возможность возведения пристроя к 147-й школе в Кировском районе Самары.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре подвели итоги конкурса "Студент года-2018"

В Самаре подвели итоги конкурса "Студент года-2018"

В школе №3 Самары прозвенел последний звонок

В школе №3 Самары прозвенел последний звонок

Мастер-класс от экс-повара Кремлевского кулинарного комбината Виктора Белова

Мастер-класс от экс-повара Кремлевского кулинарного комбината Виктора Белова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6