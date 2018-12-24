Новые школы планируется построить в Сызрани и Новосемейкине

В ближайшие годы новые школы могут появиться в Сызрани и Новосемейкино, сообщил министр образования и науки Виктор Акопьян в интервью "Самарскому обозрению".

"В 2019 году мы планируем завершить строительство двух школ - в поселке Стройкерамика и в жилом районе Южный Город. В планах - еще по две школы в Самаре (на территории ЗиМа и в Крутых Ключах) и в Автозаводском районе Тольятти. В ближайшей перспективе - также Сызрань и школа в с. Новосемейкино Красноярского района", - рассказал министр.

Он уточнил, что главным распределителем бюджетных средств в этом вопросе является министерство строительства.

Также Виктор Акопьян добавил, что сейчас прорабатывается возможность возведения пристроя к 147-й школе в Кировском районе Самары.