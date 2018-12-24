В самарском Доме архитектора можно познакомиться с творчеством Юрия Харитонова

В четверг, 20 декабря, в Доме архитектора открылась выставка "Городской роман", передает корреспондент Волга Ньюс. Она приурочена к семидесятилетию замечательного самарского архитектора - юбилей отмечался недавно.

Поэтическое называние, конечно же, не случайно. Знакомясь с выставкой, убеждаешься: Самара и уроженец Саратовской области Юрий Харитонов, который создал и воплотил в нашем городе десятки проектов, нашли друг друга.

Многие здания из тех, что построены в городе по проектам Харитонова и творческих групп, им возглавляемых, стали визитными карточками Самары. Основа нынешней экспозиции - фотографии этих зданий, чертежи (в том числе и отдельных деталей), макеты, графика и наброски. Так что здесь можно получить представление о том, как зарождаются, а потом воплощаются архитектурные идеи.

По Самаре Юрия Харитонова можно было бы долго путешествовать. А путеводителем могла бы стать карта города с обозначением его воплощенных проектов. Карта размещена в буклете, изданном для этой выставки.

На ее открытии сам автор провел экскурсию, рассказав о своей работе, а среди слушателей были митрополит Самарский и Тольяттинский Сергий и другие духовные лица. И это тоже, конечно, не случайно. Основную часть представленных работ составили проекты, связанные с возведением храмов и монастырей. Проектированием и строительством церковных сооружений в Самаре Юрий Харитонов начал заниматься в 1999 году. А первой такой работой стал храм-памятник во имя Святого Георгия Победоносца на площади Славы. В этом проекте чудным образом соединились традиции русского и византийского зодчества. Далее последовало возведение Софийского собора, уютного деревянного храма в честь иконы Божией матери "Умиление", храма Всех Святых и многих других церковных сооружений, украшающих наш город. Все это - воплощенные в жизнь архитектурные идеи Харитонова.

Выставка переносит нас и в другие края, где построены храмы по проекту самарского архитектора - скажем, в Сербию и Черногорию. Особое впечатление оставил построенный в Черногории, в монастыре Пресвятой Богородицы, небольшой деревянный храм Святых Царственных Мучеников. На освящении этого храма, возведенного в русском стиле, присутствовали представители царского рода.

На некоторых фотографиях архитектурные объекты показаны с высоты птичьего полета. И можно убедиться, как гармонично они вписаны в окружающий ландшафт. Речь идет, прежде всего, о Заволжском Свято-Ильинском женском монастыре в Подгорах и Свято-Богородском Казанском мужском монастыре в Винновке. Монастырские здания словно плывут над землей и над Волгой.

В малом зале Дома архитектора представлены проекты и макеты иконостасов, а также иконы, созданные для храмов художниками-иконописцами - Александром Чашкиным из Москвы, который расписывал храм во имя Георгия Победоносца, и Владимиром Кидишевичем из Сербии, создающим фрески в храме Всех Святых.

Выставку дополняют экспонаты, связанные с возведением других самарских зданий, без которых сегодня трудно представить наш город. Среди них - деловой центр "БЭЛ-ПЛАЗА", жилой комплекс "Ладья", гостиничный комплекс "Ренессанс", Плавательный центр олимпийского резерва ЦСКА с зимним садом.