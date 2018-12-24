Засыпка озера "Арбит Строем" в Промышленном районе получила отпор местных активистов

Подконтрольное Сергею Боярцеву ООО "Арбит Строй", возводящее жилой комплекс между 7-й и 8-й просеками в Самаре, вступило в открытое противостояние с местными жителями. Активистам не понравилось, что застройщик засыпает озеро, расположенное рядом со строительной площадкой, пишет "Самарское обозрение".

В самой компании уверяют, что ничего такого они не делают, поскольку, на их взгляд, там вообще нет озера. Если озеро там все-таки есть - компании грозит заморозка строительства на неопределенный срок.

Впервые о планах строительства многоэтажного комплекса на ул. Солнечной между 7-й и 8-й просеками ООО "Арбит Строй" заявило в 2011 году. Там собирались построить четыре девятиэтажные секции. Но в 2013 году между собственниками компании - Сергеем Боярцевым и Андреем Киселевым - возник конфликт, в связи с чем строительство некоторое время не велось.

По информации издания, в 2017 г. возведение жилой застройки возобновилось, правда, изменились параметры. Тогда "Арбит Строй" заявлял уже об одиннадцати одноподъездных домах переменной этажности, жилой комплекс назвали "Боярский двор". На официальном сайте компании указано, что первые секции готовы на 64%, а в качестве преимуществ отмечены зеленая зона, в которой находится комплекс, вид на Волгу, автономное отопление и 242 парковочных места. Также указано, что срок сдачи объекта - IV квартал 2018 года, однако разрешения на ввод в эксплуатацию, как и на строительство, и других документов на сайте найти не удалось.

Теперь "Арбит Строй" стал засыпать озеро, расположенное рядом с площадкой, - об этом "СО" сообщила председатель дачного некоммерческого товарищества "Учителей, ветеранов Великой Отечественной войны и труда" Людмила Малышева. Товарищество расположено неподалеку и от места застройки, и от озера.

"Мы уже обращались в мэрию Самары и в другие органы. Но пока среагировал только департамент городского хозяйства и экологии - оттуда должен прийти инспектор, с которым мы выясним законность засыпки озера. Изначально "Арбит Строй" начал работы по засыпке летом, тогда мы вызвали полицию, и это прекратили. А зимой, видимо, подумали, что на дачах никто не живет, и возобновили засыпку. В компании мне сообщили, что это их территория, но документов не представили. Но даже если и есть какой-то документ, мы будем его оспаривать. Овраги - это городские "легкие", их засыпать нельзя", - сообщила Людмила Малышева.

В "Арбит Строе" проблемы в ситуации не увидели. "Я в первый раз слышу насчет засыпки какого-то озера. Не готов сейчас прокомментировать, поскольку в первый раз слышу, что там есть водоем. Засыпку водоема мы не вели и не ведем, а жители там ругаются по самым разным причинам. Мы хотим сделать все как положено, выполняем все условия минстроя, но людям не нравится, что нам дали разрешение", - сообщил руководитель и совладелец "Арбит Строя" Сергей Боярцев.

"Застройщик действует по своему плану освоения территории. Если есть овраг, он его будет засыпать. Остановить его может лишь то, что это состоящий на учете природный или водный объект. Тогда граждане могут обратиться в прокуратуру, в Минприроды и проверить, нет ли нарушений по использованию водного объекта. Если выяснится, что они есть, тогда будут корректироваться границы выделенного земельного участка. Но, на мой взгляд, эти процедуры должны проводиться перед выделением участка, чтобы не сложилась такая ситуация. Не исключено, что по документам озеро никогда им не являлось, и тогда оно будет засыпано, потому что это просто углубление в почве. В таком случае задача граждан - писать заявление и предлагать занести этот объект в реестр", - говорит вице-президент Палаты адвокатов Самарской области Алексей Бородин.

В министерстве строительства и государственной инспекции строительного надзора Самарской области на запрос "СО" ответить не успели.