Подведены итоги аукционов на право развития застроенных территорий в Самаре. Под развитие отдают две площадки в Ленинском и Кировском районах.

Застройщик ЖК "У Космопорта" получил участок в Ленинском районе под многоэтажное строительство

ООО "РСУ-10" стало единственным участником аукциона на развитие 0,4 га в границах улиц Ульяновской, Никитинской, Буянова. Здесь предусмотрена зона Ж-4 - застройка многоэтажными жилыми домами.

Напомним, в том же квартале планировался снос нескольких домов. Судя по всему, на этом месте и планирует строительство победитель аукциона.

Второй участок находится в районе пересечения улиц Енисейской, Юбилейной до внутриквартального проезда между домами №№ 54б и 52 по ул. Юбилейной. Здесь также была допущена до аукциона только одна компания - ООО "Скала". На 0,9 га возможна среднеэтажная жилая застройка 3-6 этажей.

По обоим лотам начальная цена была 1 млн руб., за которую площадки и достались участникам на 10 лет.

Связаться с руководством этих фирм не удалось.