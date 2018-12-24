16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Минстрой проверит дольщиков "Ильинской плазы" на аффилированность застройщику Застройщик ЖК "У Космопорта" получил участок в Ленинском районе под многоэтажное строительство "Древо" получит 98 участков в Волжском районе за помощь дольщикам "Дубравы" Эксперты определились, как будет выглядеть здание Шестого кассационного суда Легкоатлетический манеж в Тольятти построит "Самарастройальянс"

Строительство Строительство и недвижимость

Застройщик ЖК "У Космопорта" получил участок в Ленинском районе под многоэтажное строительство

САМАРА. 24 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 889
Версия для печати

Подведены итоги аукционов на право развития застроенных территорий в Самаре. Под развитие отдают две площадки в Ленинском и Кировском районах.

Застройщик ЖК "У Космопорта" получил участок в Ленинском районе под многоэтажное строительство Застройщик ЖК "У Космопорта" получил участок в Ленинском районе под многоэтажное строительство
Фото: rs63.ru

ООО "РСУ-10" стало единственным участником аукциона на развитие 0,4 га в границах улиц Ульяновской, Никитинской, Буянова. Здесь предусмотрена зона Ж-4 - застройка многоэтажными жилыми домами.

Напомним, в том же квартале планировался снос нескольких домов. Судя по всему, на этом месте и планирует строительство победитель аукциона.

Второй участок находится в районе пересечения улиц Енисейской, Юбилейной до внутриквартального проезда между домами №№ 54б и 52 по ул. Юбилейной. Здесь также была допущена до аукциона только одна компания - ООО "Скала". На 0,9 га возможна среднеэтажная жилая застройка 3-6 этажей.

По обоим лотам начальная цена была 1 млн руб., за которую площадки и достались участникам на 10 лет.

По информации ИАС Seldon Basis, ООО "Скала" зарегистрировано в феврале 2010 года. Основной вид деятельности - строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал - 4,76 млн руб., выручка по итогам 2017 года - 438,6 млн руб., чистая прибыль - 2,2 млн рублей. Директор и владелец - Сергей Землянский. Компания известна тем, что взяла на себя обязательства по обманутым дольщикам СРО ОООИ "Единства".

ООО "РСУ-10" действует с 2009 года. Основной вид деятельности - деятельность в области архитектуры. Уставный капитал - 10 тыс. рублей. Выручка в 2017 году составила 15,8 млн руб., чистая прибыль - 946 тыс. рублей. Директор - Александр Лосев. Владелец - Александр Праздников. Компания служит застройщиком ЖК "У Космопорта" и "Дом у "Самолета" (застройщик ООО "Омега-Строй", которое входит в ГК "РСУ-10").

Связаться с руководством этих фирм не удалось.

Гид потребителя

Фото на сайте

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

Новый спортивный объект позволит круглогодично заниматься ледовыми видами спорта

Новый спортивный объект позволит круглогодично заниматься ледовыми видами спорта

Та самая "Галактика", о которой все говорят

Та самая "Галактика", о которой все говорят

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6