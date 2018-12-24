Застройщик ЖК "У Космопорта" получил участок в Ленинском районе под многоэтажное строительство

Подведены итоги аукционов на право развития застроенных территорий в Самаре. Под развитие отдают две площадки в Ленинском и Кировском районах.
ООО "РСУ-10" стало единственным участником аукциона на развитие 0,4 га в границах улиц Ульяновской, Никитинской, Буянова. Здесь предусмотрена зона Ж-4 - застройка многоэтажными жилыми домами.
Напомним, в том же квартале планировался снос нескольких домов. Судя по всему, на этом месте и планирует строительство победитель аукциона.
Второй участок находится в районе пересечения улиц Енисейской, Юбилейной до внутриквартального проезда между домами №№ 54б и 52 по ул. Юбилейной. Здесь также была допущена до аукциона только одна компания - ООО "Скала". На 0,9 га возможна среднеэтажная жилая застройка 3-6 этажей.
По обоим лотам начальная цена была 1 млн руб., за которую площадки и достались участникам на 10 лет.
Связаться с руководством этих фирм не удалось.
По информации ИАС Seldon Basis, ООО "Скала" зарегистрировано в феврале 2010 года. Основной вид деятельности - строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал - 4,76 млн руб., выручка по итогам 2017 года - 438,6 млн руб., чистая прибыль - 2,2 млн рублей. Директор и владелец - Сергей Землянский. Компания известна тем, что взяла на себя обязательства по обманутым дольщикам СРО ОООИ "Единства".
ООО "РСУ-10" действует с 2009 года. Основной вид деятельности - деятельность в области архитектуры. Уставный капитал - 10 тыс. рублей. Выручка в 2017 году составила 15,8 млн руб., чистая прибыль - 946 тыс. рублей. Директор - Александр Лосев. Владелец - Александр Праздников. Компания служит застройщиком ЖК "У Космопорта" и "Дом у "Самолета" (застройщик ООО "Омега-Строй", которое входит в ГК "РСУ-10").