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Музыка Культура

Художественный музей представляет хоровой концерт духовной музыки

САМАРА. 25 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 26 декабря, в 17:00 в Мраморном зале Художественного музея состоится концерт духовной музыки "Навстречу Рождеству души настежь распахнем…" (6+), сообщила пресс-служба областного министерства культуры.

Рождественские песни прозвучат в исполнении хоров "Ventus" и "Исток".

Ventus - это хор старших воспитанников Детской центральной хоровой школы Самары. Он носит звание Образцовый художественный коллектив, постоянно участвует в оперных спектаклях Самарского академического театра оперы и балета, а список его побед на конкурсах и фестивалях так велик, что не помещается в этой короткой заметке. Хоровой школе исполнилось 25 лет, поэтому Ventus посвящает свое выступление этому юбилею.

Детский хор "Исток" из Санкт-Петербурга не менее именит и также постоянно участвует в престижных хоровых конкурсах и фестивалях. Ребята гастролируют по России и Европе. Они слышали аплодисменты в свой адрес в Финляндии, Латвии, Литве, Эстонии, Польше, Венгрии, Германии, Австрии, Италии, Испании, Франции и Ирландии. Хору особенно запомнились выступления в Рижском Домском соборе, в Карельской филармонии и в Успенском соборе Хельсинки.

Концерт - одно из событий VIII музыкального фестиваля "От сердца - к сердцу". Фестиваль проводится при информационной и финансовой поддержке министерства культуры Самарской области. В рамках социального партнерства фестивалю помогают Самарский академический театр оперы и балета, Самарский государственный институт культуры, подростково-молодежный центр "Мир" из Санкт-Петербурга и Самарский областной художественный музей.

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